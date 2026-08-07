InMode vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

InMode hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 95,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 0,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem InMode 95,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at