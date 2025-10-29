Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech veröffentlichte am 27.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,17 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,32 Prozent auf 11,43 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,57 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at