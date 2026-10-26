Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,44 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,170 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 15,53 Milliarden CNY gegenüber 11,43 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at