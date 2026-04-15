Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech gab am 13.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,170 CNY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,27 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 11,41 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 0,620 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech 0,280 CNY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 29,27 Prozent auf 42,56 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 32,93 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,707 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 40,85 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at