Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech hat sich am 29.04.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech ein EPS von 0,260 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 37,73 Prozent zurück. Hier wurden 5,73 Milliarden CNY gegenüber 9,21 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,165 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 7,03 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at