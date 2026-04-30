|
30.04.2026 06:31:29
Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,25 CNY. Im letzten Jahr hatte Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech einen Gewinn von 0,120 CNY je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech 11,86 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,29 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!