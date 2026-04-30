Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,25 CNY. Im letzten Jahr hatte Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech einen Gewinn von 0,120 CNY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech 11,86 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,29 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at