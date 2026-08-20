Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech ein EPS von 0,140 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,94 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,58 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at