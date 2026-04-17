Inner Mongolia Eerduosi Resources gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Inner Mongolia Eerduosi Resources hat am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Inner Mongolia Eerduosi Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,54 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,03 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,840 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,660 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Inner Mongolia Eerduosi Resources im vergangenen Geschäftsjahr 25,74 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Inner Mongolia Eerduosi Resources 27,65 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at