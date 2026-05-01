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01.05.2026 06:31:29
Inner Mongolia Eerduosi Resources gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Inner Mongolia Eerduosi Resources hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0,23 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Inner Mongolia Eerduosi Resources 0,160 CNY je Aktie eingenommen.
Inner Mongolia Eerduosi Resources hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,86 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,60 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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