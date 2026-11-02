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02.11.2026 06:31:29
Inner Mongolia Eerduosi Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Inner Mongolia Eerduosi Resources stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Inner Mongolia Eerduosi Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,260 CNY je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 6,79 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Inner Mongolia Eerduosi Resources 6,38 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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