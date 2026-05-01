Inner Mongolia Eerduosi Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Inner Mongolia Eerduosi Resources stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Inner Mongolia Eerduosi Resources 0,020 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 846,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 769,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at