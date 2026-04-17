17.04.2026 06:31:29

Inner Mongolia Eerduosi Resources öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Inner Mongolia Eerduosi Resources hat am 14.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Inner Mongolia Eerduosi Resources noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,82 Prozent zurück. Hier wurden 1,06 Milliarden USD gegenüber 1,12 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,120 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 3,84 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 3,58 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

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