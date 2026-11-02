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02.11.2026 06:31:29
Inner Mongolia Eerduosi Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Inner Mongolia Eerduosi Resources äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde mit 0,04 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,040 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,01 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 890,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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