Inner Mongolia Eerduosi Resources vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Inner Mongolia Eerduosi Resources gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte Inner Mongolia Eerduosi Resources ebenfalls ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Inner Mongolia Eerduosi Resources 890,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 942,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at