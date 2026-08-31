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31.08.2026 06:31:29
Inner Mongolia Eerduosi Resources: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Inner Mongolia Eerduosi Resources präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Inner Mongolia Eerduosi Resources ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 978,6 Millionen USD gegenüber 860,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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