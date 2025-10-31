Inner Mongolia Eerduosi Resources zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Inner Mongolia Eerduosi Resources veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,26 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,66 Prozent auf 6,38 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,76 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at