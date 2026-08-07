Inner Mongolia Jinyu Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Inner Mongolia Jinyu Group hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Inner Mongolia Jinyu Group ein EPS von -0,010 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Inner Mongolia Jinyu Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 410,0 Millionen CNY im Vergleich zu 268,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at