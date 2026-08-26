Inner Mongolia Junzheng Energy Chemical Industry legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Inner Mongolia Junzheng Energy Chemical Industry äußerte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,11 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz lag bei 6,80 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,45 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at