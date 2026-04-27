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27.04.2026 06:31:29
Inner Mongolia Junzheng Energy Chemical Industry präsentierte Quartalsergebnisse
Inner Mongolia Junzheng Energy Chemical Industry hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Inner Mongolia Junzheng Energy Chemical Industry 0,070 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig standen 6,09 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 10,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Inner Mongolia Junzheng Energy Chemical Industry 6,78 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,390 CNY. Im Vorjahr hatte Inner Mongolia Junzheng Energy Chemical Industry 0,330 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Inner Mongolia Junzheng Energy Chemical Industry mit einem Umsatz von insgesamt 25,16 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 24,98 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 0,71 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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