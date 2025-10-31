Inner Mongolia Junzheng Energy Chemical Industry stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Inner Mongolia Junzheng Energy Chemical Industry hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Inner Mongolia Junzheng Energy Chemical Industry hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,090 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,43 Prozent auf 6,03 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,73 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at