Inner Mongolia Junzheng Energy Chemical Industry veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Inner Mongolia Junzheng Energy Chemical Industry hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,08 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Inner Mongolia Junzheng Energy Chemical Industry 0,100 CNY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent auf 6,82 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,03 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at