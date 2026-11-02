Inner Mongolia Lantai Industrial präsentierte Quartalsergebnisse

Inner Mongolia Lantai Industrial lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Inner Mongolia Lantai Industrial 2,18 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,78 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at