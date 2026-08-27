Inner Mongolia Lantai Industrial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Inner Mongolia Lantai Industrial hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,46 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 23,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,23 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at