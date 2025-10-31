Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power C o mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power C o hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,10 CNY. Im letzten Jahr hatte Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power C o einen Gewinn von 0,110 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power C o im vergangenen Quartal 5,23 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power C o 5,81 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at