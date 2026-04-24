Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power C o veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power C o hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 4,71 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 6,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,05 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at