Inner Mongolia North Hauler Joint Stock gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Inner Mongolia North Hauler Joint Stock hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 760,4 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 534,4 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at