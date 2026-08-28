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28.08.2026 06:31:29
Inner Mongolia North Hauler Joint Stock stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Inner Mongolia North Hauler Joint Stock hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,160 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 809,0 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 921,2 Millionen CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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