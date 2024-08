Inner Mongolia North Hauler Joint Stock: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Inner Mongolia North Hauler Joint Stock veröffentlichte am 20.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,14 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,180 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 534,7 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 750,8 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at