Inner Mongolia Xinhua Distribution Group A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Inner Mongolia Xinhua Distribution Group A hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,440 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Inner Mongolia Xinhua Distribution Group A 357,6 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 39,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 589,8 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at