Inner Mongolia Yili Industrial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Inner Mongolia Yili Industrial stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,06 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Inner Mongolia Yili Industrial 0,370 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,91 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29,66 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at