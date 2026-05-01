Inner Mongolia Yili Industrial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Inner Mongolia Yili Industrial hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,380 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34,82 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26,74 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,83 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 1,33 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 115,64 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 115,39 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at