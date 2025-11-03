|
03.11.2025 06:31:29
Inner Mongolia Yili Industrial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Inner Mongolia Yili Industrial hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 0,51 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Inner Mongolia Yili Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,520 CNY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,70 Prozent auf 28,63 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,12 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,456 CNY sowie einen Umsatz von 29,02 Milliarden CNY belaufen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.