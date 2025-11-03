Inner Mongolia Yili Industrial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Inner Mongolia Yili Industrial hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,51 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Inner Mongolia Yili Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,520 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,70 Prozent auf 28,63 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,12 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,456 CNY sowie einen Umsatz von 29,02 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at