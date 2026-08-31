Inner Mongolia Yitai Coal: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Inner Mongolia Yitai Coal äußerte sich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 1,22 HKD. Im letzten Jahr hatte Inner Mongolia Yitai Coal einen Gewinn von 0,430 HKD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,59 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Inner Mongolia Yitai Coal einen Umsatz von 11,02 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.at