Inner Mongolia Yitai Coal informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Inner Mongolia Yitai Coal hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Inner Mongolia Yitai Coal ein EPS von 0,690 HKD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,92 Prozent auf 11,33 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,97 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at