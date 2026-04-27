Inner Mongolia Yitai Coal informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Inner Mongolia Yitai Coal hat am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Inner Mongolia Yitai Coal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,45 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,240 USD. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Inner Mongolia Yitai Coal 5,62 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 7,07 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at