|
27.04.2026 06:31:29
Inner Mongolia Yitai Coal informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Inner Mongolia Yitai Coal hat am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Inner Mongolia Yitai Coal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,45 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,240 USD. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Inner Mongolia Yitai Coal 5,62 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 7,07 Milliarden USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil erwartet -- DAX dürfte freundlich starten -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Leitindex dürfte wenig bewegt in die Sitzung starten. Der deutsche Leitindex wird mit leichten Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.