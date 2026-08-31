Inner Mongolia Yitai Coal stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Inner Mongolia Yitai Coal lud am 29.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Inner Mongolia Yitai Coal ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Inner Mongolia Yitai Coal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,86 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at