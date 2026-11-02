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02.11.2026 06:31:29
Inner Mongolia Yitai Coal stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Inner Mongolia Yitai Coal veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,73 HKD, nach 0,490 HKD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Inner Mongolia Yitai Coal im vergangenen Quartal 16,52 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Inner Mongolia Yitai Coal 11,33 Milliarden HKD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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