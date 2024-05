Inner Mongolia Yitai Coal vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Inner Mongolia Yitai Coal gab am 29.04.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,09 USD. Im letzten Jahr hatte Inner Mongolia Yitai Coal einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,04 Prozent auf 1,62 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,88 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at