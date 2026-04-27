Inner Mongolia Yitai Coal: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Inner Mongolia Yitai Coal stellte am 24.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 HKD je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 11,26 Milliarden HKD, gegenüber 15,34 Milliarden HKD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 26,62 Prozent präsentiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,88 HKD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,91 HKD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 20,59 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 43,81 Milliarden HKD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 55,16 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at