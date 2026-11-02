|
02.11.2026 06:31:29
Inner Mongolia Yitai Coal: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Inner Mongolia Yitai Coal veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Inner Mongolia Yitai Coal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,11 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,45 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!