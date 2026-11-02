Inner Mongolia Yitai Coal: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Inner Mongolia Yitai Coal veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Inner Mongolia Yitai Coal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,11 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,45 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at