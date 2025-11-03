|
03.11.2025 06:31:29
Inner Mongolia Yitai Coal zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Inner Mongolia Yitai Coal hat am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Inner Mongolia Yitai Coal ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,45 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
