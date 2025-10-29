Inner Mongolian Baotou Steel Union hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Inner Mongolian Baotou Steel Union ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Inner Mongolian Baotou Steel Union die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,75 Milliarden CNY – ein Plus von 17,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Inner Mongolian Baotou Steel Union 14,23 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at