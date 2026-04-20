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20.04.2026 06:31:29
Inner Mongolian Baotou Steel Union hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Inner Mongolian Baotou Steel Union hat am 18.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal hat Inner Mongolian Baotou Steel Union 18,28 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,85 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 0,010 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Mit einem Umsatz von 66,23 Milliarden CNY, gegenüber 66,61 Milliarden CNY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,57 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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