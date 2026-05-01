Inner Mongolian Baotou Steel Union informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Inner Mongolian Baotou Steel Union hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal hat Inner Mongolian Baotou Steel Union 13,31 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15,10 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at