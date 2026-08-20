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20.08.2026 06:31:29
Inner Mongolian Baotou Steel Union informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Inner Mongolian Baotou Steel Union hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,56 Prozent zurück. Hier wurden 14,72 Milliarden CNY gegenüber 15,59 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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