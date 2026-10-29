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29.10.2026 06:31:29
Inner Mongolian Baotou Steel Union präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Inner Mongolian Baotou Steel Union hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal hat Inner Mongolian Baotou Steel Union 14,98 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,75 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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