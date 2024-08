Inner Mongolian Baotou Steel Union präsentierte Quartalsergebnisse

Inner Mongolian Baotou Steel Union hat am 27.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat Inner Mongolian Baotou Steel Union 17,13 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18,00 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at