Innergex Renewable Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Innergex Renewable Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2022 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,200 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Innergex Renewable Energy -0,156 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 188,7 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 189,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at