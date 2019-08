InnerWorkings akquiriert Marketingumsetzungsgeschäft von Madden Communications

InnerWorkings, Inc. (NASDAQ: INWK), das globale führende Marketingumsetzungsunternehmen, gab heute die Akquisition des in Illinois ansässigen Marketingumsetzungsgeschäfts von Madden Communications bekannt.

Im Laufe seiner 60-jährigen Unternehmensgeschichte hat Madden ein innovatives Marketingumsetzungsangebot entwickelt, dessen Schwerpunkt auf kreativen Dienstleistungen, Beschaffung und Logistik liegt. Zu den wichtigen Verträgen, die InnerWorkings infolge dieser Transaktion erhalten wird, zählt das Management von Begleitmaterial der Verkaufsstelle sowie Markenartikel für MillerCoors und Mike's Hard Lemonade, wodurch das umfassende Angebot hervorragender Marken im Segment Bier, Wein und Spirituosen von InnerWorkings weiter ausgebaut wird.

"Diese Transaktion birgt die einzigartige Gelegenheit, das, was jedes Unternehmen am besten kann, einzusetzen, um gemeinsam mehr Wert zu schaffen," kommentierte Rich Stoddart, Chief Executive Officer von InnerWorkings. "Die globale Plattform und unvergleichliche Position von InnerWorkings in der Lieferkette im Bereich Bier, Wein und Spirituosen wird für die langjährigen Kunden von Madden in diesem Segment zu weitreichenden Änderungen führen. Die Fähigkeiten von Madden im Bereich Logistik und kreative Dienstleistungen ergänzen diese wachsenden Bereiche der Lösung von InnerWorkings hinsichtlich Umfang, Technologie und Fachkenntnissen."

"InnerWorkings verfügt über die richtige Plattform und die erforderliche Größe, um unsere Kunden bei der Förderung herausragender Leistung in ihren Marketingorganisationen zu unterstützen," so Sean Madden, President von Madden Communications. "Diese Transaktion ist für die Mitarbeiter und Kunden von Madden ein hervorragendes Ergebnis."

Die Transaktion wurde am 1. August 2019 abgeschlossen.

Über InnerWorkings

InnerWorkings, Inc. (NASDAQ:INWK) ist die weltweit führende, auf Marketingumsetzungen spezialisierte Firma, die Fortune-1000-Kunden aus vielen verschiedenen Branchen betreut. Als ausgelagerter Lösungsanbieter nutzt das Unternehmen eigene Technologien, ein umfangreiches Zulieferernetzwerk sowie tief greifende Fachkenntnisse zur Rationalisierung der Produktion von Markenartikeln und der Auftritte von Einzelhändlern an verschiedenen Standorten und Branchen. InnerWorkings hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois und beschäftigt 2100 Mitarbeiter, die Kunden weltweit bei der Umsetzung von vielseitigen Markenkampagnen in jedem größeren Markt der Welt unterstützen. Zu den vielen von InnerWorkings betreuten Branchen gehören der Einzelhandel, Finanzdienstleister, das Gastgewerbe, Verbrauchsgüter, gemeinnützige Organisationen, das Gesundheitswesen, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Rundfunk- und Kabelnetzanbieter, sowie Transportunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.inwk.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190805005732/de/