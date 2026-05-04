Inno hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Inno hat am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Inno ein Ergebnis je Aktie von -19,920 USD vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 93,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at